أكد لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان أن لاعبي الأخضر عازمون على تقديم كل ما لديهم في المباراة النهائية، سعياً لتحقيق البطولة وإسعاد الجماهير السعودية، مشدداً على أهمية المساندة الجماهيرية في المواجهة المرتقبة.



وقال فراس البريكان إن الوصول إلى هذه المرحلة بقميص المنتخب يمثل مصدر فخر للاعبين، مضيفاً: «شيء كبير أن نمثل المنتخب ونصل إلى هذه المرحلة، وهذا شيء نفتخر فيه، ونحن كلاعبين والجمهور السعودي الجميع يريد تحقيق هذه البطولة، وبإذن الله ستأتي».



وعن خوض الأخضر 120 دقيقة في المباراة الماضية أمام قطر، أوضح البريكان أن ذلك كان مرهقاً، إلا أن اللاعبين سيعملون على الاستعداد بأفضل صورة، وقال: «المباراة صعبة، خصوصاً أننا لعبنا 120 دقيقة، وهذا شيء مرهق، لكن بإذن الله نستعد بأفضل استعداد ونكون جاهزين».



وأشاد فراس البريكان بالدعم الجماهيري، قائلاً: «الجمهور السعودي دائماً معنا، وبكرة نحتاجهم يملؤون الملعب»، مؤكداً أن لاعبي الأخضر سيقدمون كل ما لديهم من أجل إسعادهم، وأضاف: «كل شيء في المباراة سنقدمه، وسنعطيها من روحنا، وبإذن الله نحاول إسعادهم».



واختتم فراس البريكان حديثه بالتأكيد على طموح الجيل الحالي لتحقيق اللقب، قائلاً: «نحن كلاعبين مجتهدون، وإن شاء الله نحقق هذه البطولة، ونريد أن نحقق شيئاً مع المنتخب».