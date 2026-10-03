شاد اللاعب الدولي السابق ناصر الشمراني بالمستويات التي قدمها المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، مؤكداً أن «الأخضر» استحق الوصول إلى المباراة النهائية، إثر تأهله بفوزه على المنتخب القطري بركلات الترجيح (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، مثمناً الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به اللاعبون طوال مشوار البطولة.



وقال الشمراني لـ«عكاظ» إن الجمهور السعودي كان حاضراً بقوة في المدرجات رغم ارتفاع درجات الحرارة، ولم يتوقف عن مساندة المنتخب، معرباً عن أمله في أن تكتمل الفرحة بالتتويج باللقب.



وأضاف أن أداء المنتخب كان مشرفاً منذ انطلاقة البطولة، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، وأن اللاعبين أظهروا رغبة واضحة في المنافسة، ما جعل وصولهم إلى النهائي مستحقاً.



واعتبر أن بلوغ النهائي جاء نتيجة للجهد المبذول، مشدداً على أهمية الحفاظ على التركيز في المباراة الختامية لتقديم مستوى يليق بالأخضر وإسعاد جماهيره.



وتطرق الشمراني إلى ذكرياته مع النهائيات الخليجية، قائلاً: «ذكرياتي ليست جيدة، خسرنا النهائي أمام قطر في الرياض، وأتمنى أن ينجح هذا الجيل في تغيير الصورة وتحقيق الكأس».



وختم برسالة دعم للاعبين: «كلنا خلفكم، والجمهور السعودي يساندكم، وبإذن الله تفرحوننا باللقب».