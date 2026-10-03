واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه بقميص منتخب بلاده، بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك رومانيا، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، ليؤكد حضوره التهديفي رغم بلوغه 38 عاماً.



ورفع مهاجم المنتخب البولندي بهذا الإنجاز عدد الثلاثيات التي سجلها خلال مسيرته الدولية إلى سبع، في رقم يعكس استمراريته التهديفية وقدرته على صناعة الفارق مع منتخب بلاده.



ويُعد ليفاندوفسكي أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة البولندية، وواصل أمام رومانيا إضافة رقم جديد إلى سجله الدولي، بعدما نجح في زيارة الشباك ثلاث مرات خلال مباراة واحدة.