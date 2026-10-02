رجح المدرب الوطني محمد الشبعان كفة المنتخب الإماراتي للعبور إلى نهائي خليجي 27 على حساب نظيره العُماني، وقال الشبعان لـ«عكاظ» قبل مواجهة المنتخبين غداً في نصف النهائي: «المؤشرات الفنية ترجح كفة الإمارات».



وأضاف: «الأبيض تصدر المجموعة الثانية بـ7 نقاط بعد فوزين على اليمن والبحرين وتعادل مع قطر 1-1، وقدم مستويات متوازنة هجوماً ودفاعاً، ومن المتوقع أن يدخل بضغط واستحواذ مبكر، في المقابل عُمان تأهل بسيناريو معقد بعد التعادل مع العراق والخسارة من السعودية 0-3، وحسمت القرعة عبوره بعد تساويه مع العراق، لكن عودته أمام الكويت منحته دفعة معنوية قوية».



وختم: «المباراة ستُحسم في دقائقها الأولى، هدف مبكر للإمارات سيجبر عُمان على فتح خطوطه، وصمود عُمان سيمنحه فرصة ضرب الأبيض بالتحولات السريعة».