كشف الناقد الرياضي صالح أبو نخاع عن مفاتيح فوز المنتخب السعودي على نظيره القطري في نصف نهائي خليجي 27 في اللقاء الذي يجمعهما غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وقال لـ«عكاظ»: «الأخضر مطالب بالانضباط التكتيكي وعدم منح لاعبي قطر المساحات، خاصة في التحولات السريعة التي يجيدونها».



وأضاف: «يجب أن يبدأ الأخضر بضغط منظم يمنع بناء الهجمة القطرية براحة ويجبرهم على الأخطاء في مناطقهم، مع استثمار سرعة الأطراف وتنويع الهجمات بين الاختراق والعرضيات والكرات البينية خلف المدافعين».



وتابع: «في المباريات الكبيرة الفرص لا تتكرر، لذلك لا بد من التسديد المبكر عند توفر المساحة واستغلال العرضيات بزيادة العدد داخل الصندوق».



وحذر أبو نخاع من المرتدات القطرية، مشدداً على عدم اندفاع الظهيرين معاً وتأمين التغطية الدفاعية المستمرة.



وعن الجمهور، قال: «حضور الجماهير غداً في جدة مهم جداً، سيمنح اللاعبين دفعة إيجابية، والأهم استمرار التشجيع حتى لو تأخر التسجيل أو تعرض الأخضر للضغط، فالمدرجات الممتلئة رسالة دعم مباشرة».