يترقب الشارع الرياضي العربي، خصوصاً في دول الخليج، المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره العراقي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين «خليجي 27»، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. هذه المباراة ليست مجرد مباراة عادية؛ بل هي امتداد تاريخي حافل يجمع أكبر منتخبين في المنطقة، حيث يلتقيان للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخ المواجهات.



(تاريخ المواجهات).



على مدار 38 لقاءً سابقاً بين المنتخبين، يتفوق العراق في الحصيلة العامة بـ 17 فوزاً، مقابل 11 فوزاً للمنتخب السعودي، و10 تعادلات جمعتهما. أحرز لاعبو منتخبنا 34 هدفاً في شباك أسود الرافدين، في حين سجل العراق 56 هدفاً في شباك الأخضر. كان أول لقاء بينهما يعود إلى عام 1976 في كأس الخليج، وانتهى بفوز العراق 7-1.



وفي النسخة الماضية «خليجي 26» بالكويت، تمكن الأخضر من تحقيق فوز كبير بنتيجة 3-1، سجلها اللاعب عبدالله الحمدان في الدقائق 71 و81 و86.



وكانت آخر مواجهة قبل هذه المباراة في 14 أكتوبر 2025 ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0. فمن يحقق الفوز في لقاء (39) المنتخب السعودي أم أسود الرافدين؟