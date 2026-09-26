ألغت شركة «نايكي» في اللحظات الأخيرة جلسة تصوير إعلانية كان من المقرر أن يشارك فيها النجم الفرنسي كريم بنزيما، وسط تقارير تربط القرار بمراجعة الشركة لسجله خارج الملاعب.

وكان من المقرر أن يسافر بنزيما إلى لندن للمشاركة في جلسة تصوير مرتبطة بتعاون بين «نايكي» وعلامة الأزياء البريطانية «Corteiz»، للترويج لمنتج جديد، قبل أن تُبلغ الشركة ممثلي اللاعب بإلغاء المشروع في الليلة السابقة للتصوير.

وبحسب تقرير نشرته «The Athletic» ونقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن مسؤولين في «نايكي» أجروا مراجعة أوسع لخلفية بنزيما، وخلصوا إلى أن بعض الوقائع المرتبطة بماضيه الإعلامي والقضائي لا تتوافق مع قيم العلامة التجارية، وهو ما دفع الشركة إلى إنهاء المشروع قبل تنفيذه.

وكان الاتفاق المقترح يتضمن تخصيص منتجات من «نايكي» لبنزيما بقيمة تصل إلى 75 ألف يورو، إلى جانب تغطية ترتيبات سفره إلى لندن، فيما أشارت تقارير إلى أن المشروع كان يمكن أن يمثل بداية تعاون تجاري أوسع، دون أن يكون هناك عقد رعاية شامل قد أُبرم بالفعل. ولم تعلن «نايكي» أسباب إلغاء المشروع.