وقّعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مذكرة تفاهم مع مصرف الإنماء، بهدف تعزيز التعاون في مجال الخدمات ذات القيمة المضافة، وتطوير حلول تحليلية متقدمة تسهم في رفع كفاءة متابعة المحافظ الائتمانية وتحليل أدائها، وتعزيز قدرات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهود «سمة» في تطوير خدمات تتجاوز توفير المعلومات الائتمانية إلى تحويل البيانات إلى رؤى ومؤشرات تحليلية أكثر عمقًا، تمكّن المؤسسات المالية من متابعة أداء محافظها بصورة مستمرة، والتنبؤ بالمتغيرات الائتمانية، وبناء قرارات تستند إلى قراءة أشمل للمخاطر والاتجاهات.

وتشمل مجالات التعاون خدمة متابعة المحافظ التمويلية، التي تتيح بناء مؤشرات وسيناريوهات متابعة مخصصة تتوافق مع السياسات الائتمانية وإستراتيجيات إدارة المخاطر، إلى جانب متابعة القطاعات والشرائح المختلفة، وتحليل السلوك الائتماني ورصد التحولات المحتملة في أداء المحافظ.

كما تسهم الخدمة في توفير رؤية أكثر شمولًا لأداء المحافظ الائتمانية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال أدوات متابعة وتحليل أكثر مرونة، بما يدعم سرعة الاستجابة للمتغيرات ويرفع جودة القرارات المرتبطة بإدارة المخاطر.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«سمة» سلطان بن عبدالرحمن القديري أنّ توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإنماء يعكس توجه «سمة» نحو تعظيم القيمة المتحققة من المعلومات الائتمانية، وتوسيع دورها في تمكين الجهات بأدوات تحليلية أكثر تقدمًا تساعدها على قراءة المخاطر ومعرفة المتغيرات بصورة أكثر دقة. وأوضح القديري أنه لم تعد القيمة في امتلاك البيانات فحسب، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة تدعم القرار وتكشف التحولات قبل أن تتحول إلى مخاطر فعلية. ومن هذا المنطلق، تعمل «سمة» على تطوير حلول ذات قيمة مضافة تجمع بين عمق المعلومات الائتمانية والقدرات التحليلية المتقدمة، بما يمنح للجهات رؤية أكثر وضوحًا لمحافظها ويدعم قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتنبؤية. وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سمة» إلى أنّ هذا التعاون يأتي ضمن جهود «سمة» لتوسيع أثر البيانات والتحليلات في القطاع المالي، وبناء منظومة أكثر تكاملًا لدعم إدارة المخاطر، ورفع كفاءة القرارات الائتمانية، والإسهام في تعزيز متانة واستدامة المنظومة المالية في المملكة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن توجه «سمة» لبناء شراكات نوعية توسّع أثر المعلومات الائتمانية وتحوّلها إلى قيمة عملية تسهم في تطوير القطاع المالي. ومن خلال تكامل البيانات، والتحليلات المتقدمة، والحلول التقنية، والشراكات الإستراتيجية، تواصل «سمة» تعزيز دورها كأحد الممكنات الرئيسية لمنظومة السوق الائتمانية، عبر دعم الجهات بأدوات تعزز قدرتها على قراءة المخاطر، ورفع كفاءة القرار، بما يسهم في بناء سوق أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.