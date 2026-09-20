يكثف المنتخب الكويتي تحضيراته لمواجهة المنتخب السعودي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إذ قرر مدربه البرتغالي هيليو سوزا إغلاق الحصة التدريبية غداً (الإثنين) أمام وسائل الإعلام، لوضع اللمسات الفنية الأخيرة على استعدادات «الأزرق» للمواجهة المرتقبة.



ويأتي ذلك عقب خسارة المنتخب الكويتي تجربته الودية أمام نظيره اليمني بهدفين مقابل هدف، في مواجهة عمد خلالها سوزا إلى خوض أربعة أشواط، بهدف منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم البدنية والفنية قبل لقاء المنتخب السعودي.



واستغل المدرب البرتغالي التجربة للوقوف على خياراته الفنية وتجربة عدد من الجمل التكتيكية، سعياً للوصول إلى التشكيلة والطريقة المناسبة التي سيدخل بها مواجهة الأخضر.



وواصل «الأزرق» اليوم (الأحد) تحضيراته، وركز الجهاز الفني على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والفنية التي يعتزم سوزا الاعتماد عليها في لقاء السعودية، فيما سيخصص المران المغلق غداً لمزيد من العمل الفني والتكتيكي ووضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة البداية في «خليجي 27».