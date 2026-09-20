يغلق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته غداً (الإثنين) أمام وسائل الإعلام، ضمن تحضيراته لمواجهة نظيره الكويتي الأربعاء القادم، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها جدة.



وكان لاعبو الأخضر قد أجروا حصتهم التدريبية اليوم (الأحد) على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تحت إشراف دونيس، واستهلت الحصة بتمارين الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال إلى مران تكتيكي ركز خلاله الجهاز الفني على الجانبين الدفاعي والهجومي.



وعلى صعيد متصل، انتظم مساء اليوم في معسكر الأخضر بجدة لاعبو الأهلي ريان حامد، وصالح أبو الشامات، وزكريا هوساوي، وزياد الجهني، وفراس البريكان، بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في بطولة كأس القارات FIFA، إلى جانب لاعب الاتحاد مختار علي، الذي استدعاه الجهاز الفني للانضمام إلى قائمة المنتخب.



وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب مختار علي إضافة إلى لاعبي النادي الأهلي الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباراتهم مع ناديهم أمس (السبت)، في حين خصص الجهاز الفني تمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة بهدف استعادة جاهزيتهم البدنية قبل الدخول في التحضيرات الفنية للمواجهة.



ويعتزم المدير الفني للأخضر جورجيوس دونيس استغلال الحصة التدريبية المغلقة للتركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، وتطبيق عدد من الجمل التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة الكويت، قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وسط جاهزية جميع عناصر المنتخب، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة قبل اللقاء الافتتاحي الذي يسعى الأخضر السعودي من خلاله إلى تدشين مشواره في البطولة بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للمنافسة خلال بقية مبارياته.