عقدت الجمعية العامة لشركة نادي الهلال اجتماعها الأول بعد اكتمال استحواذ شركة «المملكة القابضة» على نسبة (70%) من أسهم الشركة، بحضور ممثلي شركة المملكة القابضة وصندوق الاستثمارات العامة، حيث شهدت الجمعية اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النادي.



وأسفر الاجتماع عن اختيار كل من: الأمير نواف بن سعد رئيساً للمجلس، والمهندس طلال بن إبراهيم الميمان، وعبدالمجيد بن أحمد الحقباني، والمهندس ياسر بن سليمان الداود، ونواف بن بندر التمياط، وعادل بن عبدالعزيز العبدالسلام، وخالد بن رفيق كريديه؛ أعضاء في مجلس إدارة شركة نادي الهلال.



وعقب اجتماع الجمعية العامة، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول، حيث تقرّر تسمية الأستاذ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.



وقدّم مجلس الإدارة شكره لأعضاء المجلس واللجان للدورة المنتهية على ما قدموه خلال فترة عضويتهم.