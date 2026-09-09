واصل نادي الخلود انطلاقته المميزة في دوري المحترفين، بعدما حقق أفضل بداية في تاريخه بالمسابقة، عقب مرور ست جولات من منافسات الموسم، في إنجاز يعكس التطور اللافت في مستوى الفريق ونتائجه.



وجمع الخلود 12 نقطة من أصل 18 ممكنة، بعدما حقق 3 انتصارات و3 تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم خلال أول ست مباريات.



وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ الخلود التي يتمكن فيها الفريق من افتتاح مشواره في دوري المحترفين عبر 6 مباريات متتالية دون خسارة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخه بالمسابقة.



وتمنح هذه البداية القوية الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية، في ظل طموحه لتثبيت حضوره بين أندية دوري المحترفين وتحقيق موسم استثنائي.