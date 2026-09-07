أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فوز المرشح عبدالعزيز بن سعيد بن عبدالله الشهراني، رئيساً لمجلس إدارة نادي جرش في محافظة أحد رفيدة لمدة 4 سنوات (2026-2030)، فيما ضمت قائمته سعد بن صالح بن سعد آل خماش (نائب الرئيس)، وعضوية ياسر سعد عوض الشهراني، ومشبب بن عبدالله علي آل مداوي، وأحمد زايد علي الغامدي، بعد حصول القائمة على 554 صوتاً، مقابل 226 صوتاً لقائمة حسين خالد حسين القحطاني، بينما سيكون غداً ولمدة يوم، موعد الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية من خلال رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية.



وكان نادي جرش قد أعلن اليوم عبر حسابه في منصة «X» القائمة الفائزة برئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.