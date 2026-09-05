حقق فريق إنتر ميلان فوزاً مثيراً على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (السبت) على ملعب «جيوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ثنائية لنابولي في 3 دقائق

افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي في الدقيقة 50، ثم عزز راسموس هويلوند تقدم الضيوف بهدف ثانٍ بعدها بثلاث دقائق فقط.

وقلص لاوتارو مارتينيز النتيجة لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 56، قبل أن يسجل ماركوس تورام هدف التعادل في الدقيقة 82.

وترجم «النيراتزوري» ضغطه إلى هدف قاتل بتوقيع نجم المباراة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 90+1، ليحقق إنتر الفوز الثالث على التوالي في رحلة دفاعه عن اللقب.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، متفوقاً بنقطتين على كومو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز العاشر.