عندما يملك فريق نجمين بحجم الصربي سافيتش والبرتغالي نيفيز، هنا تعرف حجم ومكانة والقيمة الفنية للنجمين، ومستوياتهما الملفتة مع فريق الهلال، خاصة بدايتهما القوية خلال الموسم الرياضي الحالي.



وحصل الهلال أمام الشباب على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، فتقدم نيفيز للتنفيذ ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 87، لكن أهمية هدف الشباب تتجاوز تأثيره في نتيجة المباراة، إذ رفع نيفيز أرقامه من علامة الجزاء إلى مستوى استثنائي منذ انتقاله إلى الهلال، بعدما سجل 18 ركلة من أصل 20 نفذها بقميص النادي في مختلف البطولات، بنسبة نجاح تبلغ 90% وفق تجميع سجل ركلاته منذ بداية تجربته السعودية.



تخصص البرتغالي



بدأت قصة نيفيز مع ركلات الجزاء بقميص الهلال بصورة شبه مثالية، ففي موسم 2023-24 نفذ أربع ركلات في مختلف المسابقات سجلها جميعًا، بينها ركلة أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلى جانب أهدافه من العلامة في دوري روشن وكأس الملك.



وتعرض سجله لأول خدش في الموسم التالي، إذ نفذ 3 ركلات خلال 2024-25، سجل اثنتين وأهدر واحدة، بينما كان أبرز أهدافه من العلامة في ذلك الموسم أمام ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية، عندما سجل هدف التعادل في المباراة التي انتهت 1-1.



ثم قفز اعتماد الهلال عليه بصورة واضحة في موسم 2025-26، ففي دوري روشن وحده نفذ نيفيز تسع ركلات جزاء، سجل منها ثماني وأهدر واحدة فقط، بنسبة نجاح بلغت 88.9%، ليصبح واحدًا من أكثر أسلحة الفريق ثباتًا من نقطة الجزاء.



ومع انطلاق الموسم الحالي، عزز نيفيز سجله اللافت من علامة الجزاء؛ إذ نفذ أربع ركلات خلال موسم 2026-27 ونجح في تسجيلها جميعًا، لترتفع حصيلته بقميص الهلال السعودي إلى 18 ركلة ناجحة من أصل 20 محاولة.



بداية الموسم



لم يحتج نيفيز إلى وقت طويل لإظهار عادته المفضلة هذا الموسم، ففي الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي سجل ركلتي جزاء في فوز الهلال 4-2، الأولى عند الدقيقة 28 والثانية في الدقيقة 82، وحصل بعدها على جائزة رجل المباراة.



ثم جاءت ركلة الشباب لتكون الرابعة التي يسجلها نيفيز مع الهلال السعودي من أربع محاولات هذا الموسم، والثالثة في دوري روشن تحديدًا، ما يعني أنه لم يهدر حتى الآن أي ركلة منذ انطلاق موسم 2026-27.



ولم تأت هذه الفاعلية بمعزل عن المستوى العام للاعب؛ فقد اختار دوري روشن نيفيز أفضل لاعب في شهر أغسطس بعد مساهمته في أربعة أهداف خلال أربع جولات، بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما، بينما تجاوز ربع أهداف الهلال خلال تلك الفترة عبر تسجيله أو صناعته.



31 ركلة



وإذا خرجنا من حدود تجربته مع الهلال، يصبح الرقم أكثر لفتًا للانتباه. كان سِجلْ نيفيز قبل انطلاق الموسم الحالي يتوقف عند 24 ركلة جزاء ناجحة مقابل 3 مهدرة طوال مسيرته الاحترافية بحسب منصة «ترانسفير ماركت».



ومع نجاحه هذا الموسم مع الهلال في ركلتين أمام الفيصلي، وأخرى أمام الرائد، ثم ركلة الشباب، ترتفع الحصيلة إلى 28 ركلة ناجحة من أصل 31 محاولة، أي بنسبة نجاح تبلغ نحو 90.3%.