واصل الإنجليزي إيفان توني كتابة التاريخ بقميص الأهلي، بعدما رفع رصيده إلى 78 هدفًا مع الفريق في جميع المسابقات، ليصبح على بُعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم طلال المشعل، والوصول إلى المركز الثاني في قائمة هدافي فريق الأهلي التاريخيين بالمناصفة.



وقدم توني أرقامًا مميزة منذ انضمامه إلى الأهلي، حيث خاض 99 مباراة، أسهم خلالها في 94 هدفًا، بواقع 78 هدفًا و16 تمريرة حاسمة.



وجاءت مساهمات المهاجم الإنجليزي في مختلف البطولات، إذ سجل وحضر في كأس القارات الثلاث، والسوبر السعودي، ودوري روشن، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك.