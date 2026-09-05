لا صوت ولا قوة ولا هيبة تقارع فريق الهلال، وهو يواصل المحافظة على سلسلته التاريخية بلا خسارة في 47 مباراة متواصلة، واقترابه بقوة من رقم فريق الاهلي المسجل باسمه.



وخلال السلسلة الحالية، حقق الهلال 35 انتصارًا وتعادل في 12 مباراة، دون أن يتعرض لأي خسارة، وهو ما يمنحه واحدة من أقوى فترات الاستمرارية في تاريخ المسابقة.



يتجاوز رقمه



السلسلة الحالية سمحت للهلال بتجاوز رقمه السابق الذي توقف عند 46 مباراة متتالية دون خسارة، وهي السلسلة التي امتدت بين مايو 2023 ونوفمبر 2024.



وخلال تلك الفترة، حقق الهلال 42 انتصارًا وتعادل في 4 مباريات، قبل أن تتوقف السلسلة بعد وصولها إلى 46 مواجهة.



وبذلك لم يكتف الهلال بالاقتراب من الرقم القياسي العام، بل نجح أولًا في كسر أفضل سلسلة سابقة له في تاريخ دوري المحترفين.



أطول سلسلة



بعد الوصول إلى المباراة رقم 47 دون هزيمة، أصبحت سلسلة الهلال الحالية ثاني أطول سلسلة عدم خسارة لفريق في تاريخ دوري المحترفين.



ولا يتقدم عليه الآن سوى الأهلي، الذي يملك الرقم القياسي التاريخي بعدما خاض 51 مباراة متتالية دون خسارة خلال الفترة من يناير 2014 حتى فبراير 2016.



وهذا يعني أن الهلال أصبح على بُعد 4 مباريات فقط من معادلة الرقم التاريخي للأهلي، و5 مباريات من تجاوزه والانفراد بأطول سلسلة دون خسارة في تاريخ المسابقة.



عن الانفراد بالرقم



المعادلة أصبحت واضحة؛ إذا حافظ الهلال على سجله دون خسارة في مبارياته الأربع القادمة، سيصل إلى 51 مباراة ويعادل الأهلي.



أما إذا استمر دون هزيمة في المباراة الخامسة بعد ذلك، فسيصل إلى 52 مباراة ويصبح صاحب أطول سلسلة دون خسارة في تاريخ دوري المحترفين.



ولهذا تحولت السلسلة من مجرد رقم إيجابي إلى سباق تاريخي مباشر مع الأهلي، خصوصًا أن الهلال تجاوز بالفعل أفضل رقم سابق له.