أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الأحد)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمراً بعدم شن أي غارات على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة ثلاثة أيام تبدأ من منتصف الليلة.



وقالت وسائل إعلام روسية إن توجيهات بوتين جاءت في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي.



استقبال الوفد الأمريكي



وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى موسكو، اليوم، قبل زيارة مقررة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك لعرض مقترح أمريكي يستهدف إنهاء حرب أوكرانيا. واستقبل المبعوث الروسي كيريل دميترييف، ويتكوف وكوشنر في مطار فونكوفو الدولي بموسكو، ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية، فإن هذه الزيارة هي الأولى للمبعوثين الأمريكيين إلى روسيا منذ يناير الماضي.



وتأتي زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الروسية بعد أيام من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، جون راتكليف، إلى موسكو. وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أشاد بـ«حسن نية الأمريكيين»، موضحاً أنهم مستعدون لمواصلة جهود الوساطة.



قصف روسي على مطاري كييف



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق اليوم إن القصف الروسي لمطاري العاصمة كييف ليل الجمعة هو محاولة لعرقلة زيارة موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقبة غداً (الأحد) إلى أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في منشور على حسابه في «إكس»: من الواضح أن هذه الضربات الروسية على المطارات تشكل رداً على المحادثات والتحضيرات المتصلة باحتمال زيارة الجانب الأمريكي لأوكرانيا من طريق الجو وهبوطه في مطاري كييف أو بوريسبيل، مضيفاً: لقد لاحظنا هذه الخطوة الروسية، وفي الأسبوع القادم سنعدّل عمليتنا وفقاً لذلك فيما يتعلق بمجال الحرس الجوي الروسي، الذي أصبح خطيراً بسبب طائراتنا بدون طيار والصواريخ في السماء، وبالطبع، لا توجد ولن تكون هناك تهديدات للدبلوماسية من جانبنا.