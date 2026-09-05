شاركت «بلدي»، إحدى مبادرات NHC Innovation، في مؤتمر LEAP 2026، حيث استعرضت مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية التي تسهم في تطوير مدن أكثر ذكاءً وكفاءة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات البلدية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز تجربة المستفيد والمستثمر.

وشملت أبرز التقنيات التي استعرضها «مركز القيادة والتحكم»، الذي يقدم نموذجًا تشغيليًا موحدًا للمدينة يعتمد على البيانات والذكاء التشغيلي لدعم اتخاذ القرار ومتابعة أداء الخدمات، إلى جانب «عدسة بلدي» التي توظف الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في رصد وتحليل المشهد الحضري ورفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، إضافة إلى «مركز المستثمر الذكي» عبر منصة فرص، الذي يقدم رحلة رقمية متكاملة لاستكشاف وإدارة الفرص الاستثمارية الحكومية، بدءًا من طرح الفرص والتقديم عليها وصولًا إلى الترسية وإدارة العقود والمدفوعات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحركات التوصية ولوحات البيانات التي تساهم في تحديد المنافس الأنسب للفرصة الاستثمارية.

كما شهدت المشاركة إطلاق خدمة «تيفو» عبر تطبيق بلدي+، التي تقدم تجربة رقمية تفاعلية لجماهير كرة القدم، وتتيح للمستخدمين التعبير عن انتمائهم وتشجيع فرقهم من خلال تجربة مرتبطة بالموقع، بما يوسع دور «بلدي+» من خدمات الخرائط والتنقل إلى تقديم تجارب محلية رقمية ترتبط باهتمامات المستخدمين والفعاليات والأنشطة داخل المدن.

وبالتزامن مع مشاركتها، عززت «بلدي» شراكاتها الاستراتيجية عبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم الهادفة إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية وتعزيز التكامل مع مختلف القطاعات؛ حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار لدعم حلول المدن الذكية، كما تعاونت مع TAWAL لتطوير نموذج موحد لإدارة رخص أبراج الاتصالات، فيما شملت الشراكات شركة ATT لاستكشاف تطوير منصة وطنية للأصول الواقعية ورقمنة وترميز الأصول العقارية، وامتدت إلى شركة CHOCO العربية المحدودة لإطلاق منصة وطنية لتتبع الأغذية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى عمران تك للتعاون في تشغيل وإدارة الخدمات البلدية وتطوير إجراءات المسار السريع وخدمات المستفيدين.

وعكست مشاركة «بلدي» في LEAP 2026 توجهها نحو الانتقال من رقمنة الخدمات إلى بناء منظومة متكاملة لمدن أكثر ذكاءً واستباقية وترابطًا، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المتقدمة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في رفع كفاءة المدن، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير تجارب رقمية أكثر تكاملًا ترتبط باحتياجات المستفيدين والمستثمرين واهتماماتهم اليومية.