تشارك «NHC» بصفتها راعياً رئيسياً في معرض سيريدو 2026 العقاري، الذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2026 في جدة سوبر دوم، ضمن حضورها المستمر في أبرز المعارض والفعاليات العقارية، ودورها في دعم وتطوير القطاع العقاري وتعزيز الفرص الاستثمارية.

وتستعرض «NHC» من خلال جناحها الخاص في المعرض مجموعة من وجهاتها العمرانية ومشاريعها المتنوعة في المنطقة الغربية، بما يعكس تنوع المعروض العقاري وتعدد الخيارات التي تلبي تطلعات العملاء، إلى جانب التعريف بما توفره وجهاتها من بيئات عمرانية متكاملة ترتقي بجودة الحياة.

وتشمل الوجهات المشاركة في جناح «NHC» كلا من جدة هايتس، والوريف، والسدن، والجنى، وسدايم، ويتيح الجناح للزوار الاطلاع على عدد من المجسمات والنماذج العقارية للوجهات والمشاريع، والتعرف على تفاصيل المنتجات والخيارات المتاحة، إلى جانب تواجد المطورين العقاريين الفرعيين في الجناح.

وتأتي رعاية «NHC» ومشاركتها في معرض سيريدو 2026 امتداداً لحرصها على الحضور في الفعاليات العقارية النوعية، والتواصل المباشر مع العملاء والمهتمين بالقطاع، والتعريف بوجهاتها العمرانية ومنتجاتها المتنوعة، بما يرسخ مكانتها بوصفها أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط.

يذكر أن «NHC» تواصل قيادة القطاع العقاري على مختلف الأصعدة، بصفتها أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، والرائدة في تطوير وجهات عمرانية وفق معايير عالية للجودة، وبناء وتأمين سلاسل توريد متينة، إلى جانب تحسين تجربة الحياة اليومية للعملاء، من خلال تقديم وجهات متكاملة تلبي تطلعاتهم وتحقق لهم قيمة مستدامة واستثماراً طويل الأمد.