علمت «عكاظ» من مصادرها أن مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس سيعلن خلال الأسبوع الحالي عن قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر «الأخضر» الإعدادي في جدة، من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر القادم. وسيغيب القائد سالم الدوسري رسمياً عن قائمة الأخضر لعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.



وعلى الرغم من إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة جدولة مواعيد الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة من منافسات دوري روشن السعودي، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واستجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب الوطني، مع مراعاة فترات الراحة بين المباريات وضمان جاهزية اللاعبين، إلا أن معسكر المنتخب السعودي الذي سينطلق عقب نهاية مباريات الجولة السابعة من دوري روشن، سيشهد غياب لاعبي أندية (الهلال، والنصر، والقادسية، والأهلي، والاتحاد) عن بداية المعسكر بسبب مشاركتهم مع أنديتهم في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لأندية النخبة التي ستقام مبارياتها يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 سبتمبر الجاري. كذلك سيتواصل غياب لاعبي الأهلي عن الانضمام للمعسكر بسبب خوض فريق الأهلي للمواجهة الحاسمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، السبت 19 سبتمبر في نهائي كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال، فيما سينضم النجم سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي إلى معسكر المنتخب السعودي بجدة (الأحد) 20 سبتمبر الجاري، عقب مشاركته مع فريق لانس أمام موناكو (السبت) 19 سبتمبر الجاري في الدوري الفرنسي.



ويسعى المدرب دونيس لقيادة المنتخب السعودي لتحقيق كأس «خليجي 27» خصوصاً أنها تقام على أرضه وبين جماهيره.