يتفوق نادي النصر على نظيره الاتحاد من حيث القيمة السوقية للتشكيلة قبل الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لتشكيلة النصر 136.93 مليون يورو، مقابل 122.68 مليون يورو للاتحاد، بفارق يتجاوز 14 مليون يورو لصالح الفريق النصراوي.



ويتصدر البرتغالي جواو فيليكس قائمة لاعبي النصر الأعلى قيمة سوقية بـ28 مليون يورو، يليه كينغسلي كومان ومحمد سيماكان بـ20 مليون يورو لكل منهما، ثم سامو كوستا وأنجيلو غابرييل بـ15 مليون يورو لكل لاعب.



وتبلغ القيمة السوقية لقائد النصر كريستيانو رونالدو 10 ملايين يورو، فيما تصل قيمة بينتو إلى 8 ملايين، وساديو ماني إلى 6 ملايين، وإينيغو مارتينيز إلى 4 ملايين يورو.



في المقابل، يتصدر البرتغالي روجر فرنانديز قائمة الاتحاد بقيمة سوقية تبلغ 20 مليون يورو، يليه المغربي يوسف النصيري بـ17 مليونًا، ثم ديون لوبي بـ15 مليونًا، ويان-كارلو سيميتش بـ12 مليونًا.



كما تبلغ قيمة ستيفن بيرغوين وجورج إيلينيخينا 10 ملايين يورو لكل لاعب، ومحمادو دومبيا 9 ملايين، وحسام عوار 8 ملايين، بينما تصل قيمة الحارس بريدراج رايكوفيتش إلى 7 ملايين يورو.



وتكشف الأرقام أفضلية سوقية للنصر قبل المواجهة، بفضل ارتفاع القيمة الإجمالية لتشكيلته مقارنة بالاتحاد.



القيمة السوقية للاعبين:



الاتحاد



122.68 مليون يورو



القيمة التسويقية



20 مليون يورو



روجر فرنانديز



17 مليون يورو



يوسف النصيري



15 مليون يورو



ديون لوبي



12 مليون يورو



يان-كارلو سيميتش



10 ملايين يورو



ستيفن بيرغوين



النصر



136.93 مليون يورو



القيمة التسويقية



28 مليون يورو



جواو فيليكس



20 مليون يورو



كينغسلي كومان



20 مليون يورو



محمد سيماكان



15 مليون يورو



سامو كوستا



15 مليون يورو



أنجيلو