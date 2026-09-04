يواصل نادي النصر انطلاقته الهجومية القوية في دوري روشن السعودي، بعدما سجل 12 هدفًا حتى الآن، ليكون من بين أكثر الفرق تسجيلًا في المسابقة.



واللافت في أرقام «العالمي» أن الأهداف الـ12 جاءت من 6 لاعبين فقط، بواقع هدفين لكل لاعب، في تنوع هجومي يعكس تعدد الحلول أمام المرمى.



وجاءت القائمة على النحو التالي: كريستيانو رونالدو هدفان، جواو فيليكس هدفان، سامو كوستا هدفان، ساديو ماني هدفان، عبدالإله العمري هدفان، وأنجيلو غابرييل هدفان.



هذا التوزيع يمنح النصر سلاحًا هجوميًا متنوعًا، إذ لا يعتمد الفريق على هداف واحد، بل تتوزع مساهماته التهديفية بين أكثر من لاعب، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة المنافسين في إيقاف خطورته.