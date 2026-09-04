الاتحاد × النصر..



قمة الجولة الخامسة بين الطموح والصدارة



المسابقة: دوري روشن السعودي.



الجولة: الخامسة.



الملعب: الإنماء بمدينة جدة.



الفوز الخامس



- النصر يبحث عن الانتصار الخامس تواليًا، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع الماضية، ويطمح لمواصلة انطلاقته القوية والبقاء شريكًا في الصدارة، أو الانفراد بها في حال تعثر الهلال أمام الشباب.



مهمة إيقاف



- الاتحاد يدخل المواجهة برصيد 8 نقاط، يحتل بها المركز الخامس، جمعها من انتصارين وتعادلين، ويسعى إلى إيقاف سلسلة انتصارات النصر وتحقيق فوزه الثالث في المسابقة.



تفوق نصراوي



- تاريخيًا في دوري المحترفين: التقى الفريقان 36 مرة منذ انطلاق المسابقة موسم 2008-2009، تفوق النصر في 15 مباراة مقابل 12 للاتحاد، فيما حضر التعادل في 9 مواجهات، سجل النصر 61 هدفًا في مواجهات الفريقين، مقابل 48 هدفًا للاتحاد.



الاتحاد فنيًا:



رغم محافظته على سجله دون خسارة، إلا أن مستواه لم يكن مقنعًا بالشكل المأمول لجماهيره، ويأمل أمام النصر في تقديم أداء أكثر قوة واستغلال عاملي الأرض والجمهور.



أبرز أسلحته:



ستيفن بيرجوين، حسام عوار، يوسف النصيري، بريدراج رايكوفيتش، دانيلو بيريرا وفارس عابدي، وهي أسماء تمنح الفريق خيارات متعددة في مختلف الخطوط.



- النصر فنيًا:



يعيش بداية مميزة للموسم، بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى، ويظهر بصورة هجومية قوية تجعله أحد أبرز المرشحين لمواصلة المنافسة على القمة.



- أبرز أسلحته: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، كينغسلي كومان، محمد سيماكان، ساديو ماني، إنجيلو غابرييل، عبدالإله العمري ونواف بوشل.



- التكتيك:



ستكون السيطرة على وسط الملعب والتحولات السريعة والفاعلية أمام المرمى من أبرز مفاتيح القمة، في ظل امتلاك الفريقين عناصر قادرة على صناعة الفارق.