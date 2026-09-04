لم يتأخر النجم البرازيلي نيمار جونيور في مباركة صفقة انتقال مواطنه غابرييل مارتينيلي إلى فريقه السابق الهلال، قادماً من أرسنال الإنجليزي.



وفور إعلان النادي الرسمي إتمام الصفقة، بادر الهلالي السابق نيمار، بتوجيه رسالتين دعم لمارتينيلي عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» كتب: «حظاً أوفر أخي مارتينيلي، أتمنى لك كامل التوفيق».



وفي «إنستغرام» علّق على منشور الهلال بعنوان «الإرث مستمر» قائلاً: «بالتوفيق يا مارتي» مع قلب أزرق.



رسالة نيمار تؤكد متانة العلاقة التي تجمع نجمي السامبا في المنتخب البرازيلي، كما تعكس استمرار الإرث البرازيلي في البيت الهلالي، الذي احتضن عبر تاريخه أسماء خالدة مثل ريفيلينو ونيمار.



وكان مارتينيلي نفسه قد استحضر هذا الإرث في أول حديث له بقميص الهلال، قائلاً: «شرف عظيم أن أرتدي قميصاً ارتداه نيمار وريفيلينو.. سأبذل كل جهدي لإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات». ‏