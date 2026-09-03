توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق مع الجزائري أنيس حاج موسى، جناح نادي فينورد الهولندي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار تحركات الإدارة لتعزيز الخيارات الهجومية قبل انطلاق الموسم.



وتأتي المفاوضات مع حاج موسى بعد دراسة عدد من الأسماء الهجومية، إذ ترى إدارة النادي أن اللاعب الجزائري يمتلك القدرات الفنية التي تتناسب مع احتياجات الفريق، خصوصاً في مركز الجناح، إلى جانب قدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.



وفي حال تعثرت صفقة حاج موسى لأي سبب، فقد وضع الاتحاد خياراً بديلاً جاهزاً، بعدما أنهى اتفاقه مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتوقيع مع الجناح جيني كاتامو.



ويأتي تحرك الاتحاد لتأمين صفقة هجومية قبل إغلاق فترة الانتقالات، وتعويض رحيل الفرنسي موسى ديابي، الذي غادر صفوف الفريق بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى باير ليفركوزن الألماني.



ويواصل الاتحاد تحركاته في سوق الانتقالات بهدف تدعيم قائمته بالعناصر القادرة على المنافسة محلياً وقارياً، مع تركيز خاص على تعزيز الخط الهجومي والحفاظ على قوة الفريق في الموسم الجديد.



وفي السياق ذاته من المنتظر وصول اللاعب الكولمبي ريتشارد ريوس إلى جدة خلال الساعات القليلة القادمة والمشاركة في تدريبات فريق الاتحاد، تمهيداً لمشاركته أمام النصر يوم السبت القادم.