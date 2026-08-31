يواصل النجم الاتحادي الشاب محمد دومبيا برنامجه التأهيلي تحت إشراف الإسباني إيفان مارتينيز، اختصاصي التأهيل، من أجل العودة للملاعب مجدداً في أكتوبر القادم، عقب اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.



وكان المالي محمد دومبيا تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، في مباراة فريقه أمام الخلود ضمن دور نصف نهائي كأس الملك في 18 مارس الماضي.



وأجرى اللاعب دومبيا عملية في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بمدينة ليون الفرنسية في بداية أبريل الماضي، تحت إشراف الطبيب «برتراند سونيري كوتيه».



ويطمح دومبيا للعودة للمباريات والمساهمة مع زملائه اللاعبين في المنافسة على البطولات محلياً وقارياً.



يذكر أن محمدو دومبيا انتقل لنادي الاتحاد قادماً من رويال أنتويرب البلجيكي في سبتمبر 2025، بعقد يمتد لـ 5 أعوام حتى 2030.



من جانب آخر، يواصل المدرب ينز فيسينغ تجهيز الفريق الاتحادي لمواجهة النصر (السبت) القادم، الساعة 9:00 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويطمح المدرب فيسينغ لعودة فريقه للانتصارات، بتحقيق الفوز على فريق النصر، وحصد النقاط الثلاث، بعد التعثّر بالتعادل السلبي أمام فريق الفتح في الجولة الماضية.



ويواصل المدرب فيسينغ العمل الفني ومعالجة بعض السلبيات الفنية في خطوط الفريق قبل مباراة «الكلاسيكو» أمام النصر، وسيكثّف المناورات الكروية من أجل تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.