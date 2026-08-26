تختتم مباريات الجولة الثالثة، اليوم (الأربعاء)، عندما يلتقي الفيصلي والفتح الساعة 7:00 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في مواجهة يبحث خلالها الطرفان عن أول انتصار ونقاط الموسم، بعدما خسر كل منهما مباراتيه السابقتين.ويعتمد الفيصلي على عناصر هجومية أبرزها أندريه ايلا ودايو اوشو، فيما يبرز في صفوف الفتح لوكاس هاراسلين ومراد باتنا وليساكندرو. وتشير المعطيات الأخيرة إلى معاناة الفتح هجومياً، بعدما عجز عن التسجيل في آخر خمس مباريات تنافسية.

ويحتضن ملعب الأول بارك مواجهة الدرعية والخلود الساعة 9:00 مساء، وسط ترقب كبير لظهور أصحاب الأرض بعد الانتصار التاريخي الأول في دوري المحترفين على حساب الحزم. ويعزز الدرعية صفوفه بمجموعة من الصفقات الجديدة، يتقدمها إنزو ميو وعادل بولبينة وداروين نونيز.

على الجانب الآخر، يعيش الخلود بداية مميزة في دوري روشن، بعدما جمع 4 نقاط من تعادل خارج أرضه أمام الاتحاد وفوز ثمين على التعاون، ليحتل المركز السادس، فيما يدخل الدرعية المواجهة وفي رصيده 3 نقاط في المركز الثامن.

ويعوّل الدرعية على خبرة عدد من عناصره، وفي مقدمتهم أوسكار رودريغيز وجايتان لابورد، بينما يملك الخلود قوة هجومية لافتة بقيادة إيكر كورتاخارينا، الذي يعيش فترة مميزة، إلى جانب كوبا دا كوستا.

مباريات الليلة

الدرعية × الخلود

9:00 مساء

الفيصلي × الفتح

7:00 مساء