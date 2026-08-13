افتتح الحزم منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027 بانتصار ثمين على أبها بهدفين مقابل هدف، اليوم (الخميس)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وسجل الحزم هدفيه عن طريق عبدالعزيز الضويحي وأحمد الشمراني في الدقيقتين 3 و40، فيما أحرز محمد الدوسري هدف أبها الوحيد في الدقيقة 63.

أول انتصار في الافتتاح

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، حقق الحزم انتصاره الأول في مباراته الافتتاحية بدوري روشن، بعدما تعثر في مبارياته الـ8 السابقة، بواقع 5 تعادلات و3 هزائم.

تكرار سيناريو الموسم الماضي

كما سجل الحزم الهدف الافتتاحي للموسم للعام الثاني على التوالي في دوري روشن، بعدما افتتح فابيو مارتينيز التسجيل في الموسم الماضي، قبل أن يكرر عبدالعزيز الضويحي الإنجاز ذاته هذا الموسم.

انطلاقة مثالية للشمراني

من جانبه، استهل أحمد الشمراني الموسم الجديد بصورة مميزة، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر، ليكسر صيامه التهديفي وصناعته للأهداف، إذ شارك الموسم الماضي في 23 مباراة دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.