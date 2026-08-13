توصل نادي طرابزون سبور التركي إلى اتفاق مع الهلال لاستعارة مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز، بحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو».

اتفاق نهائي

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين طرابزون والهلال اختُتمت بنجاح، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية النهائية.

نونيز خارج حسابات إنزاغي

ويرتبط نونيز بعقد مع نادي الهلال حتى 30 يونيو 2028، لكن فرص استمراره تبدو صعبة في ظل عدم اعتماد المدرب سيموني إنزاغي عليه.

لمّ شمل صلاح ونونيز

يُذكر أن طرابزون سبور تعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وسبق أن لعب داروين نونيز ومحمد صلاح معاً في صفوف ليفربول، وحققا نجاحات خلال فترة وجودهما مع الفريق، وقد يتجدد اللقاء بين الثنائي في طرابزون في حال إتمام الصفقة رسمياً.