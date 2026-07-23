ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة صفقة تعاقد تشيلسي مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز بلغت 117 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 157 مليون دولار، بعقد يمتد حتى عام 2033، وهو ما يجعل روجرز أغلى لاعب بريطاني في التاريخ. وانتقل روجرز عن أستون فيلا بعدما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي.



من جانبه، قال روجرز في بيان نشره النادي: «أنا متحمس للغاية. بالنسبة لي، تشيلسي هو أكبر نادٍ في لندن، وهو النادي الذي طالما أعجبت به منذ طفولتي». وتابع قائلاً: «أنا متحمس جداً للمشروع مع المدرب الجديد، وبمجموعة اللاعبين الموجودة، وللاتجاه الذي يسير فيه النادي. لهذا السبب جئت إلى هنا، ولا أطيق الانتظار لبدء العمل».



ولم يكشف الناديان التفاصيل المالية للصفقة، لكن شبكة سكاي سبورتس أفادت بأن قيمتها تجاوزت المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي لنوتنغهام فورست مقابل لاعب الوسط إليوت أندرسون في وقت سابق من الشهر الجاري، والبالغ 116 مليون جنيه إسترليني.



وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ تشيلسي سابقاً هي ضم لاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو من برايتون آند هوف ألبيون مقابل 115 مليون جنيه إسترليني عام 2023.