كشفت مجلة «وايرد» الأمريكية أن كريستيانو رونالدو انتقل من مرحلة الحصول على عقود الرعاية والإعلانات إلى بناء محفظة استثمارية تعتمد على امتلاك حصص مباشرة في شركات التقنية الصحية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حصة في نادي النصر.



وذكرت المجلة في تقرير نشرته في 8 يوليو 2026 أن كريستيانو حصل على حصة تبلغ 5% من نادي النصر، وأن الصفقة أُنجزت في يونيو 2025، مقدّرة قيمة الحصة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، تعادل 66.7 مليون دولار ونحو 250 مليون ريال.



وبحسب التقييم الوارد في التقرير، فإن قيمة الحصة ترفع التقدير الإجمالي لنادي النصر إلى نحو 1.33 مليار دولار، أي قرابة 5 مليارات ريال، ما يضع النادي ضمن الكيانات الرياضية الأعلى قيمة في المنطقة.



وأشارت «وايرد» إلى أن إستراتيجية كريستيانو الاستثمارية تتركز في قطاع الصحة واللياقة وإطالة العمر الرياضي، بما ينسجم مع العلامة الشخصية التي بناها خلال مسيرته حول الانضباط البدني والصحة.



ودخل كريستيانو في مايو 2024 مستثمرًا في شركة «ووب» المتخصصة في أجهزة تتبع اللياقة وتحليل المؤشرات الصحية، ووصفت الشركة الصفقة بأنها واحدة من أهم استثماراته. وكان كريستيانو يستخدم منتجاتها قبل دخوله شريكًا فيها.



وفي فبراير 2026، دفع 7.5 مليون دولار، تعادل 28.1 مليون ريال، للاستحواذ على 10% من شركة «بروتوكول سوفتوير» التابعة لـ«هيربالايف»، والمطورة لنظام صحي رقمي يقدم برامج شخصية للصحة والتغذية.



كما دخل مبكرًا في شركة «بيونيك» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم مكملات غذائية مخصصة، قبل استحواذ «هيربالايف» عليها في صفقة تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار، تعادل 562.5 مليون ريال.



وقارنت المجلة بين توجهات كريستيانو وميسي ومحمد صلاح؛ إذ بنى ميسي محفظة تركز على الذكاء الاصطناعي والألعاب والتقنية الرياضية، فيما حافظ صلاح على نموذج أكثر تقليدية يعتمد على العقارات وعقود الرعاية والعمل الخيري.