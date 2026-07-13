أعلن رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إغناسيو ألونسو تعيين دييغو فورلان مدرباً مؤقتاً للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفاً للأرجنتيني مارسيلو بيليسا.

وكان بيلسا قد استقال من تدريب منتخب أوروغواي الشهر الماضي، عقب الخروج المخيب من كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعد تعادلين وهزيمة.

مهمتان مع أوروغواي

وقال ألونسو في تصريحات نقلتها شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية: «تم التوصل إلى اتفاق مع دييغو فورلان لتدريب منتخب تحت 20 عاماً، وكذلك المنتخب الأول في المباريات الودية القادمة».

وأضاف: «فورلان متحمس للغاية، على الرغم من وجود بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة».

ومن المتوقع أن يتولى أسطورة أوروغواي قيادة «لا سيليستي» خلال فترات التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إضافة إلى المباريات الودية حتى مارس 2027.

خبراته التدريبية

ويمتلك النجم الدولي السابق دييغو فورلان - صاحب الـ112 مباراة دولية و36 هدفاً مع أوروغواي - رصيداً تدريبياً محدوداً، إذ خاض تجربتين فقط منذ دخوله عالم التدريب؛ الأولى مع نادي بينيارول في الدوري الأوروغوياني الممتاز عام 2020، والثانية مع نادي أتيناس في دوري الدرجة الثانية عام 2021.