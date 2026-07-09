فرضت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) نفسها بقوة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما لعبت دورًا حاسمًا في معظم حالات الطرد التي شهدتها البطولة حتى الآن.



وأظهرت الإحصائيات إشهار 13 بطاقة حمراء منذ انطلاق البطولة، كان نصيب تقنية الفيديو منها 9 حالات، بعدما تدخلت لمراجعة اللقطات وأوصت الحكام بتغيير قراراتهم أو إشهار البطاقة الحمراء مباشرة.



ويعكس هذا الرقم التأثير المتزايد لتقنية VAR في حماية اللاعبين وتطبيق القانون بدقة، خصوصا في المباريات الإقصائية التي تتطلب أعلى درجات الحسم، حيث أصبحت مراجعات الفيديو عنصرًا أساسيًا في القرارات التحكيمية خلال مونديال 2026.