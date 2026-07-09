رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب الاتحاد الفرنسي بإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليز، ليبقى لاعب «الديوك» تحت تهديد الإيقاف قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.



وبهذا القرار، سيدخل أوليز المباراة وهو يحمل بطاقة صفراء، ما يعني أن حصوله على إنذار جديد سيحرمه من خوض مباراة نصف النهائي، في حال نجح المنتخب الفرنسي في تجاوز عقبة المغرب.



ويشكل القرار ضربة للمدرب الفرنسي، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها أوليز خلال البطولة، إذ يعد أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعة الفرص، ما يفرض عليه خوض مواجهة المغرب بحذر لتجنب الغياب عن محطة قد تكون حاسمة في مشوار منتخب بلاده نحو اللقب.