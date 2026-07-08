يواصل «الدبابة» التهديفية النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، بعدما قاد منتخب بلاده لإنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، عقب الفوز على البرازيل بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تألقه اللافت بتسجيل هدفين حاسمين.



ماكينة أهداف



رفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف في 5 مباريات خلال أول مشاركة له في كأس العالم، مؤكداً مكانته كأحد أخطر المهاجمين في العالم، وعززت ثنائيته سلسلة أهدافه التاريخية مع منتخب النرويج، التي تُعد الأطول في المباريات الرسمية على مستوى المنتخبات.



أطول سلسلة



نجح «الدبابة» هالاند في التسجيل خلال 14 مباراة رسمية متتالية بقميص النرويج، أحرز خلالها 27 هدفاً، في رقم استثنائي يعكس قدرته التهديفية الخارقة، وبدأت هذه السلسلة منذ 2024، عندما سجل في التعادل أمام سلوفينيا، قبل أن ينفجر تهديفياً خلال التصفيات بتسجيل 16 هدفاً.



لا يبتعد الأسطورة الألماني غيرد مولر كثيراً عن هالاند، إذ يحتل المركز الثاني بسلسلة تسجيل امتدت لـ12 مباراة، كما يظهر المهاجم العراقي أيمن حسين ضمن القائمة كواحد من القلائل الذين وصلوا إلى سلسلة من 10 مباريات متتالية.



مع استمرار تألقه، يبدو أن هالاند مرشح لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خصوصاً مع صغر سنه وقدرته على التطور المستمر، وإذا واصل بالمعدل نفسه، فقد يصبح صاحب الرقم القياسي المطلق لفترة طويلة.



إنفوغرافيك أطول سلسلة تهديفية



هالاند



الأهداف: 27



السلسلة: 14 مباراة



غيرد مولر



الأهداف: 20



السلسلة: 12 مباراة



أيمن حسين



الأهداف: 13



السلسلة: 10 مباريات



فونتين



الأهداف: 21



السلسلة: 9 مباريات



روميرو



الأهداف: 14



السلسلة: 9 مباريات



ريفا



الأهداف: 14



السلسلة: 8 مباريات



بلاتيني



الأهداف: 12



السلسلة: 8 مباريات



مبابي



الأهداف: 11



السلسلة: 9 مباريات



مينامينو



الأهداف: 10



السلسلة: 8 مباريات



كريستيانو رونالدو



الأهداف: 13



السلسلة: 7 مباريات