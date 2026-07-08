عقب تسعة مواسم من العمل داخل أروقة الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، وتحديداً مع المنتخب، انتهت رحلة وحكاية المدير الفني «زلاتكو داليتش»، بعد الخروج من مونديال 2026، إذ أعلن اتحاد الكرة استقالته من منصبه مدرباً، بعد أقل من أسبوع على وداع كأس العالم بالخسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ32.



وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة من دور الـ32 بعد مباراة دراماتيكية أمام البرتغال.



من جانبه قال زلاتكو الذي سبق له العمل مع ناديي الفيصلي والهلال: عندما توليت تدريب المنتخب الأول، كنت أؤمن بقدرات اللاعبين وبنفسي، لكنني لم أتخيل بأننا سنحقق كل ما حققناه خلال هذه السنوات التسع تقريباً.



وأضاف: لا أستطيع وصف مدى شعوري بالفخر بكل انتصار حققناه، وبالتأهل إلى البطولات الكبرى، وحصد ثلاث ميداليات، وبتلك الليالي الرائعة التي عاشتها كرة القدم في كرواتيا، مثل فوزنا على إنجلترا أو البرازيل في كأس العالم.



وبعد توليه المسؤولية في عام 2017، قاد داليتش المنتخب الوطني في 111 مباراة، محققاً 62 فوزاً، كما احتل فريقه المركز الثاني في دوري الأمم الأوروبية في موسم 2022-2023.



وبإقالة داليتش، ارتفع عدد «ضحايا» كأس العالم 2026، من المدربين إلى 14 منذ أول إقالة التي كانت لمدرب منتخب تونس صبري لموشي، الذي انفصل عن منتخب نسور قرطاج بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام السويد (5 ـ 1).



وخلال مشوار كرواتيا في كأس العالم الحالية، تأهل فريق المدرب داليتش (59 عاماً) إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة 12، على الرغم من الهزيمة (4-2) أمام إنجلترا، والفوز الصعب (1-0)على بنما، إضافة إلى الفوز على غانا (2 ـ 1).