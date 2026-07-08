يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تأكيد مكانته الاستثنائية في كأس العالم 2026، بعدما تصدر قائمة أعلى اللاعبين تقييماً في البطولة، بحصوله على 8.96، وفقاً لإحصاءات اللاعبين الذين خاضوا أربع مباريات أو أكثر حتى الآن.



ويأتي النرويجي إرلينغ هالاند في المركز الثاني بتقييم 8.54، بعد المستويات المميزة التي قاد بها منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي، بينما حل الفرنسي كيليان مبابي ثالثاً بتقييم 8.46، مواصلاً تقديم عروضه القوية مع منتخب فرنسا في رحلة الدفاع عن حظوظه بالمنافسة على اللقب.



ويعكس هذا الترتيب حجم التأثير الذي يقدمه الثلاثي في البطولة، إذ يجمعهم الأداء الحاسم والمساهمات الهجومية الكبيرة، ليشتعل الصراع على لقب أفضل لاعب في مونديال 2026 مع اقتراب الأدوار الحاسمة، في سباق يتصدره ميسي بينما يواصل مبابي وهالاند مطاردته حتى صافرة النهاية.