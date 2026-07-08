سيشهد الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 مواجهة خاصة خارج الحسابات الفنية، عندما يلتقي المغربي ياسين بونو والفرنسي ثيو هيرنانديز، اللاعبيْن في فريق الهلال السعودي، لكن هذه المرة بقميصَي منتخبَيْهما وفي صراع لا يقبل القسمة على اثنين.



وبعد أن جمعتهما غرفة ملابس الهلال طوال الموسم، سيتحول الثنائي إلى منافسين مباشرين في واحدة من أقوى مباريات البطولة، إذ يقود بونو طموحات المغرب لمواصلة الإنجاز التاريخي، بينما يسعى ثيو إلى مساعدة فرنسا في العبور إلى نصف النهائي ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب.



وتترقب جماهير الهلال هذه المواجهة الخاصة باهتمام كبير، في ظل العلاقة التي تجمع اللاعبيْن داخل النادي، قبل أن تفرض أجواء كأس العالم منافسة من نوع مختلف، حيث ستتوقف الصداقة مؤقتاً، ويصبح التأهل إلى المربع الذهبي هو الهدف الوحيد لكل منهما.