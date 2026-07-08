واصل منتخب الأرجنتين كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما أصبح المنتخب الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء في تاريخ المونديال، رافعًا رصيده إلى 19 ركلة جزاء، عقب الركلة التي احتسبت له أمام منتخب مصر في دور الـ16 من نسخة 2026.

وبهذا الرقم، انفرد المنتخب الأرجنتيني بصدارة القائمة التاريخية، متجاوزًا منتخب إسبانيا الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 18 ركلة جزاء، في إنجاز جديد يعكس الحضور المستمر لـ«التانغو» في الأدوار المتقدمة عبر مختلف نسخ البطولة.

ويضيف هذا الرقم فصلًا جديدًا إلى السجل التاريخي للأرجنتين في كأس العالم، حيث يواصل بطل العالم تحطيم الأرقام القياسية، بالتزامن مع تأهله إلى الدور ربع النهائي، ليؤكد مكانته كأحد أكثر المنتخبات تأثيرًا وحضورًا في تاريخ البطولة العالمية.