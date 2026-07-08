فرضت بطولة كأس العالم 2026 مواجهة استثنائية بين نجوم ريال مدريد، عندما يلتقي المنتخب المغربي بقيادة إبراهيم دياز مع نظيره الفرنسي، الذي يضم الثنائي كيليان مبابي وأوريلين تشواميني، في الدور ربع النهائي من البطولة.



ويعرف دياز زميليه في ريال مدريد جيدًا، إذ تجمعهم علاقة مميزة داخل أسوار النادي الإسباني، كما كان مبابي وتشواميني من أوائل اللاعبين الذين حرصوا على دعم الدولي المغربي بعد نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، عقب إهداره ركلة جزاء.



لكن صداقات غرفة الملابس ستتوقف مؤقتًا مع صافرة البداية، حيث يتحول زملاء النادي إلى منافسين على بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم، في واحدة من أبرز المواجهات الفردية المنتظرة في الدور ربع النهائي.



وتترقب جماهير ريال مدريد هذه القمة الخاصة، التي ستجمع ثلاثة من نجوم الفريق الملكي، قبل أن تعود العلاقة الودية بينهم بعد نهاية المواجهة، بينما يبقى هدف التأهل هو الأول لكل طرف في الطريق نحو حلم التتويج بالمونديال.