خطفت مواجهة المنتخبين المصري والإيراني الأضواء في كأس العالم 2026، بعدما أصبحت المباراة الأكثر مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاق البطولة، مسجلةً 107.4 مليون مشاهد عبر الناقل الرسمي.



وأظهرت الأرقام أن اللقاء تصدّر قائمة المباريات الأعلى مشاهدة في النسخة الحالية من المونديال على مستوى المنطقة، في تأكيد جديد على الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظى به مباريات المنتخبات العربية والإقليمية في أكبر محفل كروي عالمي.



وجاءت المواجهة وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، إذ استقطبت ملايين المتابعين الذين تابعوا أحداثها حتى صافرة النهاية، لتسجل رقماً قياسياً جديداً في نسب المشاهدة التلفزيونية خلال البطولة.



ويعكس هذا الإنجاز النمو المتواصل في شعبية كأس العالم داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاهتمام المتزايد بالمواجهات التي تجمع منتخبات المنطقة، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها نسخة 2026.



ويُعد الرقم المسجل مؤشراً على المكانة المتنامية لكرة القدم في المنطقة، وقدرتها على استقطاب جماهير ضخمة، بما يعزز من الحضور الإعلامي والتسويقي للمونديال، ويؤكد أن مباريات المنتخبات العربية والإقليمية أصبحت من أبرز عوامل الجذب في البطولة.