بدأ المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو إشرافه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد وصوله أمس إلى مدينة الرياض، خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس الذي توّج مع الفريق بلقب الدوري.



وكان في استقبال بوستيكوغلو بمطار الرياض عدد من مسؤولي النادي وجماهير «العالمي» التي حرصت على الترحيب بمدربها الجديد.



وسيقود بوستيكوغلو الحصة التدريبية الأولى للفريق اليوم، بالتزامن مع انطلاق المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مقر النادي بـ «دار النصر» بالرياض.



ويستمر معسكر النصر في الرياض حتى 11 يوليو، قبل أن يغادر الفريق إلى أبها لخوض المرحلة الثانية من الإعداد خلال الفترة من 12 إلى 22 من الشهر نفسه.



أما المرحلة الثالثة، فستقام في العاصمة البرتغالية لشبونة بين يومي 25 يوليو و5 أغسطس المقبل، وتتضمن خوض عدد من المباريات الودية بعد اكتمال القائمة بانضمام اللاعبين الدوليين.