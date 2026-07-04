تقدم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في الأحداث التي سبقت مباراة منتخب الإكوادور، بعد مزاعم بتعرض عدد من لاعبي المنتخب لتهديدات قد تكون عرضت سلامتهم للخطر.



وبحسب ما أورده الاتحاد الإكوادوري، فإن الشكوى جاءت على خلفية ادعاءات تشير إلى تلقي بعض لاعبي المنتخب تهديدات من عصابة مكسيكية قبل انطلاق المباراة، وهو ما أثار مخاوف كبيرة بشأن أمن البعثة الإكوادورية خلال مشاركتها في كأس العالم 2026.



وطالب الاتحاد الإكوادوري الفيفا بالتحقيق في جميع الملابسات المحيطة بالواقعة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللاعبين والبعثات المشاركة في البطولة.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه المزاعم، كما لم تُثبت صحة الادعاءات حتى الآن، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المحتملة.