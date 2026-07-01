تسبب بيان مزيف تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في حالة انقسام واسع بالشارع الرياضي السعودي، بعد أن زعم تنصيب اللاعب الدولي السابق سامي الجابر رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم. وجاء تداول البيان «المفبرك» عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد الكرة، على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات من مونديال 2026، ليتحول فراغ المنصب إلى ساحة مفتوحة للشائعات.



وانقسمت ردود الفعل بين مؤيدين رأوا في الجابر الاسم الأجدر لقيادة المرحلة، ومعارضين استدعوا تجربته السابقة في رئاسة الهلال عام 2018 واعتبروها «فاشلة» وأنه لا يصلح للمنصب الجديد.



من جانبه وجه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة الرسمية إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع «غير عادي»، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الذي بثه على منصة «X» أن الاجتماع سيُعقد الأربعاء 8 يوليو 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وفق الإجراءات المعتمدة.



وأكد أنه تم إشعار جميع الأعضاء بتاريخ الانعقاد حسب ما تنص عليه المادة 29 من النظام الأساسي للاتحاد.



ويأتي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في ظل مرحلة مفصلية للكرة السعودية، بعد استقالة رئيس الاتحاد ياسر المسحل، وقبل استضافة المملكة كأس العالم 2034، واستعدادات المنتخب للاستحقاقات القارية القادمة.