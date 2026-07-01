وجه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة الرسمية إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع «غير عادي»، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الذي بثه على منصة «X» أن الاجتماع سيُعقد يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وفق الإجراءات المعتمدة.



وأكد أنه تم إشعار جميع الأعضاء بتاريخ الانعقاد حسب ما تنص عليه المادة 29 من النظام الأساسي للاتحاد.



ويأتي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في ظل مرحلة مفصلية للكرة السعودية، بعد استقالة رئيس الاتحاد ياسر المسحل، وقبل استضافة المملكة كأس العالم 2034، واستعدادات المنتخب للاستحقاقات القارية القادمة.