استعاد منتخب مصر خدمات نجميه محمد صلاح وحمدي فتحي قبل المواجهة المرتقبة ضد أستراليا، الجمعة القادمة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة حمدي فتحي بعد تعافيه من الإصابة، بينما شارك محمد صلاح في جزء من المران.

عبد المنعم وفتوح في العيادة

كما أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية، ضمن برنامج التعافي من الإصابة.

*مشوار مصر وأستراليا إلى دور الـ32*

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا متصدر المجموعة، بينما صعد منتخب أستراليا إلى الدور ذاته بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متأخراً بنقطتين عن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

صدام محتمل في ثمن النهائي

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأستراليا مع المتأهل من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، في دور الـ16 من مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.