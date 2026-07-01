تحول الغضب الجماهيري في كوريا الجنوبية إلى ظاهرة لافتة عقب خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما علّقت العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر لافتات على أبوابها تحمل عبارة: «ممنوع دخول هونغ ميونغ بو»، في تعبير رمزي عن حالة السخط تجاه مدرب المنتخب.



ويُعد هونغ ميونغ بو أحد أبرز أساطير الكرة الكورية كلاعب، إلا أن مسيرته التدريبية مع المنتخب تعرضت لانتقادات حادة، بعدما ودع كأس العالم 2014 من دور المجموعات، قبل أن يعود لقيادة المنتخب مجدداً وسط جدل واسع بشأن طريقة تعيينه، رغم وجود أسماء تدريبية أجنبية بارزة كانت مرشحة لتولي المهمة.



وتكررت خيبة الأمل في مونديال 2026، بعدما فشل المنتخب الكوري الجنوبي مجدداً في تجاوز دور المجموعات، ما أشعل موجة غضب غير مسبوقة بين الجماهير، وصلت إلى تعليق لافتات تمنع المدرب من دخول بعض المحلات التجارية، إلى جانب تعرضه لانتقادات واسعة وتهديدات دفعت السلطات لتوفير حماية أمنية إضافية.



ولم تتوقف الأزمة عند حدود الشارع الرياضي، إذ أصدر رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، بياناً شديد اللهجة طالب فيه وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بفتح تحقيق شامل في أسباب الإخفاق، ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته عن القرارات التي قادت إلى هذا الفشل، مؤكداً ضرورة إصلاح آليات إدارة كرة القدم واستعادة ثقة الجماهير.