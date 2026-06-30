حجز منتخب النرويج مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما انتزع فوزاً مثيراً على نظيره ساحل العاج بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية ضمن منافسات دور الـ32.



ودخل المنتخب النرويجي المباراة بطموح مواصلة مشواره المميز في البطولة، ونجح في ترجمة أفضليته خلال الشوط الأول عبر أنطونيو نوسا، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 39 بتسديدة قوية منحت منتخب بلاده التقدم قبل الاستراحة.



وفي الشوط الثاني، رفض منتخب ساحل العاج الاستسلام، ونجح البديل أماد ديالو في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بهدف رائع في الدقيقة 74، لتشتعل المواجهة في دقائقها الأخيرة.



لكن الكلمة الأخيرة كانت للنجم إيرلينغ هالاند، الذي واصل هوايته في التسجيل، بعدما استغل إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف الانتصار في الدقيقة 86، ويقود النرويج إلى فوز ثمين وتأهل مستحق إلى دور الـ16.