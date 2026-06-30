ودّع منتخب ألمانيا منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32، بعدما خسر أمام منتخب باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مواجهة مثيرة شهدت أول امتداد للأشواط الإضافية وركلات الترجيح في النسخة الحالية من البطولة.



وتقدمت باراغواي في الدقيقة 42 عن طريق خوليو إنسيسو، قبل أن يعيد كاي هافيرتز المنتخب الألماني إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأس متقنة.



واستمر التعادل حتى الشوطين الإضافيين، وظن المنتخب الألماني أنه اقترب من خطف بطاقة التأهل بعدما سجل جوناثان تاه هدفًا في الدقيقة 102، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغته بداعي وجود مخالفة ارتكبها فالديمار أنطون ضد حارس مرمى باراغواي، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب باراغواي، معلنة نهاية مشوار ألمانيا في البطولة.